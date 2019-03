Interview mit Klemens Diekmann : evd erklärt Kindern die Wasserwelt

Klemens Diekmann. Foto: evd energieversorgung dormagen gmbh

Dormagen In Wasserworkshops lernen Kinder einen verantwortungsvollen Umgang.

Maren Könemann Von Maren Könemann

Rund drei Millionen Kubikmeter Wasser werden laut der evd (Energieversorgung Dormagen) jährlich in Dormagen verbraucht. Am heutigen Weltwassertag soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig die knappe Ressource für uns Menschen ist. In Dormagen werden vor allem Kinder seit vielen Jahren für das Thema sensibilisiert – mit einem kostenlosen Wasserworkshop der evd.

Herr Diekmann, seit neun Jahren bietet die evd Wasserworkshops in Dormagener Kitas an – was wird den Kindern dabei vermittelt?

Klemens Diekmann Mit kleinen Experimenten und praktischen Aufgaben lernen Vorschulkinder in Dormagen Wichtiges über das Thema Wasser. Die evd bietet die Wasserworkshops an, um das Umweltbewusstsein auch schon bei den Kleinsten zu fördern. Dazu gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser.

Und wie machen Sie das?

Diekmann Die evd arbeitet dazu mit der Deutschen Umwelt-Aktion zusammen. Umweltpädagoge Carsten Schultz erklärt den Kindern dort zunächst anhand eines einfachen Modells den Wasserkreislauf. Die Kinder lernen, dass Wasser über dem Meer verdunstet und zu Wolken wird. Deshalb ist es wichtig, die Umwelt und das Wasser zu schützen, denn je weniger das Wasser verunreinigt wird, desto weniger Aufwand muss zur Klärung des Wassers betrieben werden. Um den Kindern das anschaulich zu erklären, baut jedes Kind eine eigene kleine Filteranlage mit einer leeren 0,5-Liter-PET-Wasserflasche, Watte, Sand und Kies.

Wie kommt das Projekt an?

Diekmann Super. Die Kinder nehmen sehr viel aus den 60 Minuten mit und erzählen noch Wochen später von dem Erlebnis, wurde uns aus einer Kita berichtet.

Am Weltwassertag soll die Bedeutung von Wasser als Lebensgrundlage hervorgehoben werden. Dazu gehört ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource. Was bedeutet das für Sie?