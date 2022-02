Kloster Knechtsteden : Internationale Züchter zeigen Vielfalt der Schneeglöckchen

Es war mächtig was los beim Schneeglöckchen-Markt auf dem Gelände von Kloster Knechtsteden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Knechtsteden Bei herrlichen Bedingungen strömten viele Besucher zum Schneeglöckchen-Markt auf das Gelände von Kloster Knechtsteden. Dort waren auch internationale Anbieter dabei.

Beste Startbedingungen sehen anders aus. Doch trotz Corona und zwei Wettertiefs ging alles gut. Auf dem Kulturhof des Klosters ramponierte der Orkan Gebäude und hob sogar Dächer ab. Damit hatte die mit schwerem Gerät angerückte Feuerwehr dann alle Hände voll zu tun. Dem alljährlich in dieser stürmischen Zeit stattfindenden Treffpunkt für die kleinen Frühlingsboten hat das freilich wenig ausgemacht. „Von den an die 30 Anmeldern“, freute sich Veranstalter Martin Pflaum, „hat sich nur einer abgemeldet.“ Und das Wetter spielte am Samstag mit Sonnenschein und erheblich sanfteren Brisen erfreulicherweise auch mit.

Schneeglöckchen in ihrer ganzen Vielfalt waren mit einem 50-prozentigen Anteil bei den Ausstellern die eindeutigen Platzhirsche. Die andere Hälfte teilte sich fast ganz in Anemonen und Aurikeln auf mit einigen Tupfern kunsthandwerklicher Unikate. Nicht nur an den Ständen der Glöckchen-Züchter trafen sich Anbieter und Käufer zum Fachsimpeln. Gibt es doch mittlerweile an die 500 Schneeglöckchen-Sorten (botanisch: Galanthus), die vor allem mit ihrem Aussehen und ihrer Genügsamkeit faszinieren.

Unterschieden werden sie nach Stiellänge, Blütengrösse, Blattfarbe und -form. Manche Züchtung trumpft sogar mit einem feinen Duft auf. Die Frühsorte „Ding Dong“ markiert im Januar den Anfang. Im Februar, also just in diesen Tagen, dringt ihr Glockengeläut in Gärten oder an verwilderten Standorten manchem sogar leise ins Ohr. „April Fool“ stimmt den Schlussakkord an.

Der anwesende Joe Sharman aus Cambridge gilt als Europas Top-Schneeglöckchen-Züchter. Ein Händchen für die frühlingsmäßig vorwitzigen Weißblüher hat auch Cathy Portier aus dem belgischen Brügge. Und einen internationalen Namen auf seinem blumigen Gebiet behauptet auch Uwe Stiebritz aus dem thüringischen Jena.