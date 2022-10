Ausländeramt in Dormagen : Integrationsrat will Website übersetzen lassen

Dormagen Der Integrationsrat in Dormagen setzt sich dafür ein, dass die Webseite des Ausländeramtes in verschiedene Sprachen übersetzt wird.

Außerdem sollen alle inhaltlich zur Dienstelle gehörenden Webseiten, wie beispielsweise „Aufenthaltsrechte und elektronische Aufenthaltstitel“ und „Flüchtlingsangelegenheiten“ in leichte Sprache, sowie in die zehn am meisten gesprochenen Sprachen der Dormagener mit ausländischem Pass übersetzt werden. Mit diesem Anliegen wendet der Integrationsrat sich an den Rat der Stadt Dormagen.