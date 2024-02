Integrationsrat fordert für Dormagen Antisemitismus und Islamophobie im Unterricht thematisieren

Für das kommende Jahr hat sich der Integrationsrat einiges vorgenommen, z.B. wieder die Planung der Interkulturellen Woche, Aktivitäten gegen rassistische, antisemitische und islamophobe Strömungen im Zusammenhang mit der Aufklärung über kulturelle und religiöse Unterschiede und Gemeinsamkeiten und die Darstellung und Öffentlichkeitsarbeit des Integrationsrates der Stadt Dormagen. Ganz konkret schlägt das Gremium daher auch vor, den Schulen der Stadt Dormagen zu empfehlen, die Haltung zu Antisemitismus und Islamophobie im Unterricht zu thematisieren. „Antisemitismus und Islamfeindlichkeit beschreiben den Hass, Abneigung und Ablehnung gegenüber Jüdinnen und Juden sowie gegenüber Musliminnen und Muslimen allein aufgrund Ihrer religiösen Zugehörigkeit“, argumentieren Mehmet Güneysu und Fatma Arikan von der Liste der Einheit. Aufgrund der aktuellen Krise im Nahen Osten sieht der Integrationsrat dringenden Handlungsbedarf diese Thematik in der Öffentlichkeit anzusprechen und in Schulen intensiv zu behandeln. Das Thema wird auch Gegenstand in der kommenden Sitzung des Integrationsrates am 14. Februar sein.