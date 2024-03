Veranstaltung in Dormagen Integrationsrat informiert über Rassismus

Zu Beginn wird der Film „Rassismus – Ich und die Anderen“ aus dem Jahr 2022 gezeigt. In diesem Film berichten drei junge Menschen über ihre Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus und ihrem Umgang hiermit. Danach wird Renas Sido aus seinem Buch „Wo sind meine Olivenbäume“ lesen. In dem Buch beschreibt er seine beschwerliche Flucht aus seiner syrischen Heimat über das Mittelmeer und die Balkanroute bis zu seiner Ankunft in Neuss. Im Anschluss daran findet eine „Podiumsdiskussion“ statt. Eine weitere Teilnehmerin an diesem Abend wird die Künstlerin Dalal Alsied sein, die derzeit ihre Kunstausstellung „Farben und Buchstaben – Impressionen“ in der Glasgalerie des Kulturhauses Dormagen präsentiert. Einige ihrer Werke wird sie an an diesem Abend im Ratssaal ausstellen.