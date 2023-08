Dormagen sorgt für Novum Integrationsrat appelliert an iranisches Regime

Der Integrationsrat lässt seinen Worten Taten folgen: Nachdem die Dormagener Migrantenvertretung im April dieses Jahres Patenschaften für zwei politi-sche Gefangene im Iran übernommen hatte, wurde zeitnah jeweils ein schriftlicher Appell an den iranischen Botschafter in Deutschland gerichtet. Darüber informierte die Verwaltung das Gremium in dessen Sitzung. In den Briefen wird mit Nachdruck an die aus rechtsstaatlicher Sicht grundlose Verhaftung der Journalistin und Autorin Narges Mohammadi und des Schriftstellers und Illustrators Mehdi Bahman erinnert und deren Freilassung gefordert. „Mit der Übernahme der Paten-schaften für die beiden ungerecht Inhaftierten wollen wir nicht nur regelmäßig Druck auf das sie verfolgende brutale Regime ausüben, sondern zugleich die Solidarität mit den Betroffenen und deren Angehörigen zum Ausdruck bringen“, sagt Integrationsratsvorsitzender Mehmet Güneysu.