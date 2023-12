Stellungnahme in Dormagen Integrationsrat äußert sich nun doch zu Hamas-Überfall

Der Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Dormagen, Mehmet Güneysu, verurteilt in einer nun vorgelegten Stellungnahme ausdrücklich jedwede Terrorakte sowie Gewalt gegen unschuldige Zivilisten. „Die Anschläge in Israel aber auch die Bombardierung der Zivilbevölkerung in Palästina sehe ich mit Abscheu und tiefer Anteilnahme für die Opfer und deren Angehörige. Beifalls- und Unterstützungsbekundungen für Angriffe jeder Art sind fehl am Platz.“