Businesstreff in Dormagen Junge Unternehmer bei Dormagen Inside

Am vergangenen Donnerstag fand in der Eventlocation mit Blick auf den Straberger See der erste Business-Treff „Dormagen Inside“ der Initiative Dormagen (IDo) in diesem Jahr statt. Wegen kleiner technischer Probleme konnte Marc Röhrkasten, Vorsitzender der IDo, die Gäste nicht gleich zu Beginn begrüßen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In einer kurzen Ansprache wies er unter anderem auf das 20-jährige Jubiläum des Festivals Musik aus Dormagen am 7. und 8. September hin. Und Michael Bison, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD), rührte noch einmal die Werbetrommel für die erste Dormagener E-Sport-Stadtmeisterschaft. Hintergrund der Veranstaltung ist die Fachkräftesicherung. Die SWD will damit neue Wege gehen, um Unternehmen mit Jugendlichen ab 16 Jahren, den potenziellen Auszubildenden und Fachkräften von morgen, zusammenzubringen. Dass das notwendig ist, zeigte sich auch an diesem Abend.