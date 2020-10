Naturschutz in Dormagen : Insektenhilfe soll zum Bürger-Trend werden

Naturschutz in Dormagen

Dormagen Dormagen will den Schutz der Kleinlebewesen ausbauen. Die Bevölkerung soll mit ins Boot – auch über den Nachhaltigkeitspreis der Stadt.

Dass der nachgewiesene drastische Rückgang von Insekten Politik und Verwaltung in Dormagen kalt lässt, kann niemand behaupten. In den vergangenen Jahren wurden viele Projekte wie Anlage von Blühstreifen und Wildblumenwiesen, Bau von Insektenhotels oder behutsameres Mähen umgesetzt und mit „Dormagen tut etwas für Insekten“ ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, zu dem auch Vertreter aus Umweltverbänden, Landwirtschaft und der Biologischen Station in Knechtsteden gehören. Allein: Die Beteiligten haben erkannt, dass noch viel mehr getan werden muss. Ein wichtiger Ansatz dabei: Die Bürger sollen beim Thema Insektenhilfe und Natur- und Umweltschutz verstärkt mit einbezogen werden.