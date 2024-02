Engagement für Dormagen Initiator des Piwipper Böötchen verstorben

Am 1. September 2012 fand die Schiffstaufe statt. Mit einem Feuerlöschboot und zwei Kanonen wurde die Fähre auf dem Rhein in Dienst gestellt. Seither ist die Fährverbindung zwischen Piwipp und Monheim eine Erfolgsgeschichte. Heute befördert sie nicht nur Personen, Fahrräder oder Hunde, sondern ist auch ein fester Ort für Hochzeiten, Taufen sowie kulturelle Veranstaltungen auf dem Rhein geworden. Bleibt zu hoffen, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, dass es in Zukunft nicht nur noch mehr Fahrgäste gibt, sondern vor allem auch engagierte Mitglieder, die den Verein finanziell und ehrenamtlich unterstützen. Denn bis zuletzt waren alle Fährhelfer ehrenamtlich im Dienst. Einen Trauergottesdienst für Professor Heiner Müller-Kumbhaar gibt es am Freitag, 9. Februar, in der Pfarrkirche St. Gereon in Monheim.