Infotreffen für Jugendplatz in Gohr Jugendliche sollen sich mit Ideen und Wünschen einbringen

An der Bruchstraße in Gohr soll ein neuer Jugendplatz entstehen. Das haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses in der jüngsten Sitzung am 8. November einstimmig beschlossen. Nun bietet das Team „Kinder- und Jugendinteressen“ der Stadt Dormagen allen Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, sich aktiv in den Gestaltungsprozess des neuen Platzes einzubringen.