Stadt Dormagen veröffentlicht Informationsflyer Hilfe bei lang anhaltenden Stromausfällen

Auch wenn die Stromversorgung in Deutschland zu einer der sichersten Europas zählt, können langanhaltende Stromausfälle auch in Dormagen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Insbesondere aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges ist die Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage wichtiger geworden. Daher hat die Stadt Dormagen einen Informationsflyer mit Verhaltensempfehlungen für den Ernstfall zusammengestellt. Der Flyer wird am Samstag, 21. Oktober, allen Dormagener Haushalten zugestellt.