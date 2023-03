Mega-Projekt in Dormagen Info-Veranstaltung zu Rheinwasser-Leitung kommt

Aufgrund des großen Zulauf, vieler Beiträge, in denen deutlich wurde, wie viele Fragen es rund um das Mega-Projektes gibt, wird es eine offiziell Bürgerinformations-Veranstaltung der Stadt geben. Die Zentrumsfraktion hat eine solche Veranstaltung beantragt, worüber in der Sitzung des Stadtrates am 30. März entschieden werden soll.