Geringere Energiekosten für Ganzjahresfreibad Ineos liefert Dampf für Römer-Therme

Nachbarschaftshilfe im besten Sinne will das Chemieunternehmen Ineos betreiben und wird in Kürze Dampf für die Römer-Therme liefern. Der Effekt: „Wir gehen davon aus, dass die Energiekosten für das Bad dadurch geringer werden“, sagt Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD), die in diesem Jahr auch die Römer-Therme übernommen hat.