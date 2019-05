Unglück in Dormagen : Ineos-Störfall verursacht Millionenschaden

Dormagen Es läuft nicht gut derzeit für die örtlichen Großunternehmen. Im April hat der Kran-Unfall im Chempark einen Schaden im unteren zweistelligen Millionenbereich verursacht. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft von Ineos.

Dort hatte es am vergangenen Freitag um 17.18 Uhr einen Störfall gegeben, der zu erheblichen Produktionsausfällen geführt hatte. Dem Petrochemieunternehmen ist dadurch ein Schaden entstanden, der sich voraussichtlich in Millionenhöhe bewegt. Das berichtete Unternehmenssprecherin Anne-Gret Iturriaga Abarzua auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Ursachenforschung läuft. Bis jetzt steht fest, dass der große Stromausfall, der das Anspringen von Sicherheitseinrichtungen und dreifachen Hochfackelbetrieb zum Verbrennen überschüssiger Gase ausgelöst hatte, in einem Trafohaus im westlichen Teil des Werks ausgelöst worden war. Der Hochfackelbetrieb hatte zu Unruhe in der Bevölkerung geführt. Er war nach etwa zwei Stunden beendet. Welches Problem es genau in dem Trafohaus gegeben hat, „ist noch unbekannt und wird untersucht“, so Iturriaga.