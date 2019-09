Nachtlauf und Fööss in Dormagen : In Zons drohen am Freitagabend Verkehrsprobleme

In Zons drohen am Freitagabend Verkehrsprobleme

Zons Wer am heutigen Freitagabend nach Zons fahren muss oder möchte, sollte vorsorglich einen zeitlichen Puffer einplanen. Denn zwei nahezu zeitgleich stattfindende Veranstaltungen können für Verkehrs- und Parkprobleme sorgen.

Es wird also voll werden rund um die alte Zollfeste, zumal der Nachtlauf neben den Aktiven stets eine erkleckliche Anzahl von Zuschauern anlockt, die die Sportler am Rande der Strecke anfeuern. Klaus-Peter Hofstadt hofft „nach mehreren Gesprächen“ dennoch auf einen Abend ohne größere Schwierigkeiten. Er setzt darauf, dass die Lage dadurch etwas entzerrt ist, dass die Läufer, die mit dem Auto kommen, überwiegend am Heidestadion und auf Flächen parken, die Bauer Kallen zur Verfügung gestellt hat. Die Konzertbesucher könnten auf einem Behelfsparkplatz in Richtung Rheinfeld ihre Wagen abstellen. Zudem stelle allein die SG Zons 20 Einweiser, die die in Autos Ankommenden zu den Parkplätzen leiten.