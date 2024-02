Straßensperrung in Dormagen Bauarbeiten für Klimaschutzsiedlung beginnen

Die ersten Arbeiten für den Bau der Klimaschutzsiedlung in Straberg sollen ab Montag, 19. Februar, losgehen. Dafür wird die Norberstraße halbseitig gesperrt und die Verkehrsinsel zurückgebaut. Der Verkehr soll während dieser Zeit durch eine Ampel geregelt werden. Schon in den vergangenen Tagen haben die ersten vorbereitenden Maßnahmen begonnen. So wurden beispielsweise die ersten Bäume gefällt. Aufgrund der Bauarbeiten in der Klimaschutzsiedlung wird es in den nächsten zwei Jahren vermehrt zu Lkw-Verkehr und vorübergehenden Baustellen auf der Norbertstraße kommen, wie die Stadt mitteilte. Auch im Brombeerweg werden für Kanalanschlussarbeiten Bautätigkeiten stattfinden.