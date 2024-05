Tausende Fans beim Festival zu Pfingsten Dormagen in Feierlaune – Mallorca-Festival und 90er-Jahre Party

Dormagen · Für Musik-Fans gab es an Pfingsten keine Langeweile. Veranstalter Marc Pesch hatte den Schützenplatz in eine Partylocation verwandelt. Mit dabei unter anderem: Layzee aka Mr President, Bellini und Oli P. So war die Stimmung an den beiden Tagen.

20.05.2024 , 14:37 Uhr

Link zur Paywall Mallorca-Festival und 90er-Jahre Party – Dormagen lässt es krachen 35 Bilder Foto: Judith Michaelis (jumi)

Von Antonella Malomo