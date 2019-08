Dormagen contra Rassismus : Stadt tritt Europäischer Städtekoalition gegen Rassismus bei

Dormagen Die Stadt Dormagen zeigt Flagge und will der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (European Coalition of Cities against Racism, kurz ECCAR) beitreten. Sie folgt damit einer Empfehlung des Integrationsrats.

Ein Zehn-Punkte-Plan der ECCAR konkretisiert, welche Maßnahmen die Städte dabei ergreifen können. Dabei gilt es nicht, den gesamten Katalog abzuarbeiten: Vielmehr kann jede Stadt die Aktivitäten des Aktionsplans auswählen, die sie als besonders vordringlich oder geeignet ansieht.

Die Verwaltung soll dazu im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten Projekte entwickeln, über die der Integrationsrat und der Stadtrat einmal jährlich unterrichtet werden. Besonders weit gediehen ist das „Projekt Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung durch Bildung und Erziehung“. So beteiligten sich mit der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, dem Bettina-von-Arnim-Gymnasium, dem Leibniz-Gymnasium, der Realschule am Sportpark und der Realschule Hackenbroich schon zuvor fünf weiterführende Schulen an der Initiative „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“. Erst im Juni wurde auch dem Berufsbildungszentrum dieser Titel verliehen.

Zwecks verstärkter Wachsamkeit gegenüber Rassismus wollen die Stadt und der Integrationsrat einen Runden Tisch etablieren, der nachhaltige Maßnahmen auf diesem Gebiet erarbeiten soll. Auf diesen mit „Vertretern der Zivilgesellschaft“ zu besetzenden Runden Tisch will die Stadt in nächster Zeit einen besonderen Schwerpunkt legen.

