Schulen in Dormagen Ferienzeit ist Sanierungszeit

Es müssen nicht immer die großen Sanierungsmaßnahmen sein, manchmal reichen auch kleinere Maßnahmen, um Räume wieder ansehnlich zu machen oder Küchen zu erweitern, damit die Mittagsverpflegung reibungslos funktioniert, wie in der Offenen Ganztagsschule der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule in Zons. Dort wird derzeit die größte Summe investiert. Die Erweiterung der Küche schlägt mit 26.033,27 Euro zu Buche. Knapp 7.000 Euro werden benötigt, um an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule die Klassen 1 bis 201 im Haus 1 und diverse Böden und Wände in den Klassen des Hauses 3 wieder auf Vordermann zu bringen. Die Sanierung des Fußbodens der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gohr ist mit 5250 Euro der drittgrößte Posten der Arbeiten. Alle anderen Arbeiten reichen vom Anstrich z.B. der Turnhalle oder des Hauses 4 der Salvator-Grundschule über den Einbau einer Trockenbauwand im Keller der St. Nikolaus-Schule in Stürzelberg bis hin zur Demontage der Decke in der Turnhalle der Burg-Grundschule in Hackenbroich.