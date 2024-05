Dormagen in Bildern Stürzelberg - Dorf zwischen Rhein und Heide

Stürzelberg hat viel zu bieten, vor allem was Naherholung und Natur angeht: Der Rhein oder die Zonser Heide laden zu Spaziergängen oder Radtouren ein. Die Infrastruktur ist gut, es gibt einen Supermarkt, einen Discounter, mehrere Gastronomiebetriebe wie das Gasthaus Vater Rhein, das Ristorante San Donato oder das thailändsiche Restaurant Family Sushi. Über die Jahrzehnte ist der Ort stark gewachsen und hat sich trotzdem seinen ländlichen Charakter bewahrt. Stürzelberger feiern gerne, was zum Beispiel an Schützenfest und zu Karneval deutlich wird. Wie sehr die Dorfgemeinschaft zusammenhält, zeigt der Weihnachtsmarkt, der immer am Wochenende vor dem ersten Advent stattfindet und von verschiedenen Vereinen und Gruppierungen gemeinsam auf die Beine gestellt wird: 2023 bereits zum 20. Mal.