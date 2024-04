Dormagen in Bildern Delrath im Frühling: Zwischen Rapsfeldern und Ententeich

Ruhig und beschaulich geht es in Delrath zu, zumindest wenn man außerhalb der Johannesstraße unterwegs ist, die eine wichtige Verbindung zwischen B9 und Nievenheim darstellt – und dementsprechend stark frequentiert ist. Dass der Ort auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, wissen viele Dormagener nicht: Schon im Jahr 2013 feierte Delrath sein 750-jähriges Bestehen, zu dem ein eigens dafür gegründeter Verein auch ein Buch herausbrachte. Die Delrather feiern gerne, sind an Schützenfest und im Karneval aktiv und engagieren sich für ihren Ort, zum Beispiel pflegen sie den Dorfplatz und verwalten die „gute Stube“ des Ortes – das Johanneshaus – als Trägerverein. Auch ein idyllisches Plätzchen der Naherholung liegt in dem kleinen Ort: der Ententeich hinter dem Sportplatz.