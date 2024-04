Dormagen in Bildern Blütenpracht und Frühlingsstimmung in der Innenstadt

Bilder sagen oft mehr als viele Worte – das zeigt auch ein Blick durch die Linse der Kamera. Dormagen und die Stadtteile haben auch optisch viel zu bieten. Wir haben uns umgeschaut und stellen in den nächsten Wochen alle Stadtteile auf Fotoseiten vor. Den Anfang macht Dormagen-Mitte. In der Innenstadt hat der Frühling Einzug gehalten, die Menschen bummeln durch die Fußgängerzone und bewundern aktuell die blühenden Kirschbäume – für den Anblick muss man also nicht unbedingt in die umliegenden Großstädte fahren. Doch nicht nur Kirschbäume locken Spaziergänger an, auch im Umfeld gibt es einiges zu entdecken.