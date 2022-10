„Dormagen in a box“ : Junge Unternehmerin übernimmt Leitung

Dormagen Die junge Gründerin Sarah Neuen übernimmt nun das lokale Projekt „Dormagen in a box“. Die Produkte der Weihnachtsbox stehen bereits fest.

Erst im vergangenen Jahr wurde „Dormagen in a box“ ins Leben gerufen, die Idee dieser anlassbezogenen Box mit verschiedenen lokalen Produkten stammte dabei von Monika Kuth, Gründerin des Rheinfelder Startups „Landseife“. Erfolgreich brachte die Geschäftsfrau das Projekt an den Start, nun übergibt sie es bereits an die nächste Generation kreativer Unternehmerinnen. Grund für diese Veränderung ist der Umzug des ursprünglichen Dormagener Unternehmens „Landseife“ nach Mettmann , denn dort hat Kuth in diesem Jahr ein Ladenlokal eröffnet.

„Candlelicious“-Gründerin Sarah Neuen wird das Zepter in diesem Jahr in die Hand nehmen. Schon bei der letzten Box arbeiteten die beiden jungen Unternehmen zusammen, so waren die „Handmade“-Duftkerzen der 26-Jährigen eines der Produkte der Weihnachtsbox 2021. Damals zeigt sich Monika Kuth so begeistert über die duftenden Kerzen, dass sie seit diesem Jahr auch in ihrem Laden erwerbbar sind. Der Gedanke, die Verantwortung für „Dormagen in a box“ an Neuen zu übergeben, war daher naheliegend. „Es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber ich dachte, ich versuche es mal“, erzählt Neuen, die nicht nur hunderte von Kerzen herstellt, sondern hauptberuflich im Marketing arbeitet. „Die Idee eines solchen Projektes fand ich von Anfang an toll, es ist schön, wenn die Menschen lokale Produkte kennenlernen, die sie bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten.“ Die gesamte Auswahl der Produkte, sowie das Packaging übernimmt Sarah Neuen nun von Zuhause aus. Die fertigen Boxen können dann bei ihr abgeholt werden: „Es ist schön, auch mit den Leuten in Kontakt zu treten“, sagt sie.