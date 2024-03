Improshow im Kammertheater Dormagen Wenn das Publikum das Drehbuch schreibt

Professionelle Schauspieler und Improvisationskünstler bringen eine einzigartige Show auf die Bühne, die die Lachmuskeln des Publikums an die Grenze der Belastbarkeit führt. Und „einzigartig“ ist wirklich buchstäblich gemeint, denn kein Abend ist wie der andere! Jede Show, jeder Sketch, jedes Spiel entsteht in dieser Form nur im Moment und wird es so nie wieder zu sehen geben. Denn: Das Publikum wird im Improvisionstheater zum Drehbuchschreiber. Ganz egal, vor welchen Herausforderungen die Künstler und Künstlerinnen gestellt werden, die Vorgaben des Publikums werden umgesetzt, wie absurd und unlösbar sie auch scheinen. „Vielleicht möchten Sie wissen, wie ein Fisch im Goldfischglas Helene Fischer während eines Fallschirmsprungs einen Heiratsantrag macht? Kein Problem! Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, verspricht Tom Müller, einer der Macher des Kammertheaters.