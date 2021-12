Impfaktion in Dormagen : Impfstelle in Gohr muss Donnerstag dichtmachen

Gohr Am Donnerstag um 19 Uhr schließt die Impfstelle in Gohr. Eine Verlängerung des lokalen Impfangebots wird es doch nicht geben. Große Abschiedsstimmung wird iaber nicht aufkommen, dafür haben Rudolf Kochs und sein Team einfach zu viel zu tun.

Fakt ist: Am Donnerstag um 19 Uhr schließt die Impfstelle in Gohr. Eine Verlängerung des lokalen Impfangebots wird es doch nicht geben. Kochs trägt es mit Fassung: „Es war ja ohnehin nur als ein vorübergehendes Angebot gedacht“, sagt der Mediziner im Ruhestand. „Als wir Anfang des Monates angefangen haben gab es das Impfzentrum in Neuss noch nicht wieder.“

Mit der Wiedereröffnung im Hammfeld will der Rhein-Kreis die Kräfte dort konzentrieren, meint Kochs. „Die Dormagener sollten also diese lokale Station in dieser Woche noch schnell nutzen“, appelliert er. Es hätte aus personeller Sicht durchaus weiterlaufen können. Denn nachdem öffentlich wurde, dass das Angebot ausläuft und Kochs gegebenenfalls Unterstützung benötigt, hätten, sich, so sagt er, eine ganze Reihe von (Ex-)Kollegen bei ihm gemeldet und ihre Mithilfe angeboten.