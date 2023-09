Essen in Dormagen So asiatisch schmeckt Dormagen

Noch steht ein Container vor der Tür des ehemaligen Restaurants Saloniki an der Krefelder Straße. Doch der Wechsel von griechischer zu chinesischer Küche steht bevor: Yibin Fu ist voller Optimismus, Ende September, Anfang Oktober soll dort das „Asiana“ aufmachen, ein großes chinesisches Restaurant, bei dem es unter anderem ein „All you can eat“-Angebot geben wird. Damit hätte das Warten für die Freunde der chinesischen Küche ein Ende.