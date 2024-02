Neuzugang im Tannenbusch Dormagen Tierpark freut sich über besondere Esel aus Italien

Luulyo und Roob, so heißen die beiden, haben sich so gut eingelebt, im Fachjargon heißt das vergesellschaftet, dass sie mittlerweile mit den grauen Hauseseln im Gehege herumlaufen und so von jedem Besucher bestaunt werden können. Denn: Sie sehen anders aus als der gewöhnliche Hausesel. Die Somali-Esel, die normalerweise in der Savanne leben, haben zebragestreifte Beine und eine aufrechte Mähne, „wie ein Irokesenschnitt“, beschreibt Tierpfleger Schünke. „Diese Färbung schützt die Esel in der Wildnis vor Mücken und Parasiten, denn wenn eine ganze Herde durcheinander läuft, können sie kein Tier mehr erkennen, sondern nur noch eine verschwommene Masse“, erklärt Schünke. Die Tiere seien sehr genügsam, ähnlich wie Hausesel. „Deshalb füttern wir nur Heu, und das ist für sie eigentlich schon viel“, sagt Schünke. Er erklärt auch, dass die grauen Esel, die wir kennen, ursprünglich vom Somali-Esel abstammen. „Alle Eselarten stammen von dieser Rasse ab“, erklärt der Fachmann, der seit vier Jahren im Tierpark arbeitet und dort für alles „Tierische“ zuständig ist, wie er selbst sagt. Das Konzept des Tierparks sei es, domestizierte Haustierformen den Wildtierformen gegenüberzustellen.