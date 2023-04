Ideenwerkstatt in Dormagen Bürger beteiligen sich am Klimaschutzkonzept

In diesem Jahr sollen Bürgerinnen und Bürger in Dormagen aktiv die Möglichkeit bekommen, sich an der Fortschreibung des städtischen Klimaschutzkonzepts zu beteiligen. Unter dem Motto „Zukunft gestalten“ findet am 25. April von 19 bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek eine Ideenwerkstatt statt, bei der Ideen und Anregungen für eine klimagerechte und lebenswerte Stadt gesammelt werden.