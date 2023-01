Mögliche Bezirksausschüsse in Dormagen Die Idee ist einen ernsthaften Diskurs wert

Die Spannung zwischen den einzelnen Lagern in der CDU lag in der Versammlung in der Luft. Aber die Mitglieder gingen pfleglich miteinander um und sorgten für eine sehr ordentliche Diskussion, in der die unterschiedlichen Positionen argumentativ sauber herausgearbeitet wurden. Jetzt liegt der Ball im Feld der Fraktion, die den von ihr ungeliebten Antrag im Stadtrat einbringen und unterstützen soll.