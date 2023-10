Steuern in Dormagen Rekordeinnahmen bei Hundesteuer

Mit dieser Rekordeinnahme liegt Dormagen im Trend. 104,5 Millionen Euro an Hundesteuern flossen von Januar bis September 2022 in die öffentlichen Kassen der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt mitteilt, waren das 2,7 Millionen Euro beziehungsweise 2,6 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dieser Trend zeichnet sich seit Jahren ab. In Dormagen nahm die Stadt im Jahr 2020 430.000 Euro, im Jahr 2021 441.000 Euro und nun im Jahr 2023 482.000 Euro an Hundesteuer ein. Wie Nils Heinichen, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage mitteilt, sind diese Mehreinnahmen unter anderem auf die Steuererhöhung zurückzuführen.