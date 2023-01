Bürgerservice in Dormagen Hunderte Beschwerden im Mängelmelder

Eine kaputte Ampel in Stürzelberg, eine demolierte Laterne in Straberg und schlammige Parkplätze in Hackenbroich – beinahe tagtäglich gehen im Mängelmelder der Stadt verschiedenste Hinweise zu Problemen im gesamten Stadtgebiet ein. Alleine seit den Weihnachtstagen haben sich bereits wieder zwanzig Hinweise angesammelt. So meldete ein Bürger beispielsweise eine zerstörte Straßenlaterne an der Donatusstraße in Straberg, ein weiterer beschwert sich über ein Absenkung des Gehweges und auf dem Grundstück nach Bauarbeiten an der Straße Auf dem Sandberg. Ein großes Problem, welches immer wieder aufzutreten scheint und nahezu wöchentlich im Mängelmelder Beachtung findet, sind überfüllte Mülleimer oder gar eine gänzlich fehlende Müllabholung durch die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN).