Dormagener sind alarmiert: Hundehalter wappnen sich vor Anschlägen auf ihre Tiere

Dormagen Nach den neuerlichen Funden von mit Rasierkligen präparierten Frikadellen, die offenbar bewusst ausgelegt werden, um Hunde zu töten oder zumindest schwer zu verletzen, diskutieren Hundefreunde in Dormagen und Umgebung vor allem im Internet intensiv über vorbeugende Maßnahmen.

Am Wochenende waren wieder Funde aus dem Chorbusch gemeldet worden, nicht weit von Schloss Arff. Die Stadtgrenze von Dormagen (Hackenbroich) und Köln (Roggendorf/Thenhoven) hat sich in den vergangenen Wochen als Brennpunkt mit besonders vielen hundegefährdenden Köderfunden herauskristallisiert. Bei der Diskussion wird deutlich, dass die Sorgen der Hundehalter groß sind. Doch die ersten haben sich bereits Vorsichtsmaßnahmen für ihre Vierbeiner überlegt: Sie gehen nur noch Gassi mit ihren Hunden, nachdem sie diesen einen Köderschutz, eine Art Maulkorb, über die Schnauze gestreift haben. So können die Vierbeiner während des Spaziergangs nichts fressen. Diese Idee hatte kürzlich auch Babette Terveer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Dormagen, ins Gespräch gebracht. Der Tierschutzverein betreibt das Tierheim an der Bergiusstraße in Hackenbroich, und die tückischen Köderfunde berühren die Gassirouten der Tierheimhunde. Terveer und ihre Mitstreiter haben deshalb Angst um ihre Schützlinge. Die jüngsten Funde kommentierten die Tierschützer schon fast resigniert: „Wir sind einfach nur noch fassungslos“, schrieben sie auf ihrer Facebook-Seite.