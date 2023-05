Aufregung in Dormagen Hundehalter verärgert über Steuererhöhung

Erst vor einigen Monaten hat der Stadtrat beschlossen, dass die Hundesteuer in Dormagen in Anbetracht der Haushaltslage und orientiert an der Inflation der vergangenen Jahre um zehn Prozent erhöht werden wird. Die bisherigen Hundesteuersätze galten seit dem Jahr 2010. Nun erreichte diese Benachrichtigung auch die ersten Hundebesitzer per Post, was für einigen Unmut sorgte, dem sich viele Dormagener nun in den Sozialen Medien Luft machten.