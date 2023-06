Attacke auf Hunde in Dormagen Köder mit Reißzwecken in Zonser Heide entdeckt

Als Ulrika Mazur in dieser Woche mit ihrer Cocker-Spaniel-Dame Rosie durch die Zonser Heide lief, traute sie ihren Augen kaum. Im Dickicht versteckt fand sie mehrere, in Stücke geschnittene Würstchen, an denen Rosie schnüffelte. Erst auf den zweiten Blick bemerkte die Hundebesitzerin, dass das Fleisch mit Reißzwecken bestückt war und somit zu einem lebensgefährlichen Köder für Tiere aller Art werden kann.