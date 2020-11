Vorfall in Dormagen : Hund vertreibt Räuber

Vorfall in Dormagen

Dormagen Eine Dormagenerin ist am Dienstagabend Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Aber ihr Hund schlug den Täter in die Flucht.

Bei ihrer Gassirunde sprach ein Mann die Frau gegen 20.15 Uhr im Park am Max-Reger-Weg an. Er forderte die Herausgabe des Mobilfunktelefons von der Dormagenerin. Als die 33-Jährige weiterging, schubste der Verdächtige sie und wiederholte seine Forderung. Die Angegriffene versuchte, den Unbekannten mit der Hundeleine in die Flucht zu schlagen. Ihr Vierbeiner, ein mittelgroßer Hund, der auch gerne von Schäfern zum Schutz der Herde eingesetzt wird, verteidigte sein Frauchen. Daraufhin lief der Mann davon. Er trug nach Angaben der Hundehalterin dunkle Bekleidung und war dunkelhäutig. Möglicherweise erlitt der Tatverdächtige Bisswunden.