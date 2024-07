Dormagener Hund auf Agility-WM Ein Energiebündel auf vier Pfoten auf dem Weg zu Weltruhm

Delhoven · Die Border-Collie-Hündin Fenna aus Delhoven ist sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass sie in in dieser Woche an einer WM teilnimmt.

15.07.2024 , 12:51 Uhr

Wie ein geölter Blitz fliegt Fenna über den Steg. Wird sie bei der WM auf dem Treppchen landen? Foto: Gilles Poncin

Von Andrea Lemke Redakteurin Lokalredaktion Dormagen