Giftköder in Dormagen „Makina hat nur knapp überlebt“

Bereits 2018 wurden in Hackenbroich Fleischbällchen mit grüner Substanz ausgelegt. Auch hier handelte es sich um Giftköder, vor denen sogar die Stadt warnte. Im vergangenen Jahr legten Hundehasser besonders perfide Köder aus. Versteckt in einem Gebüsch in der Zonser Heide findet eine Spaziergängerin mehrere aufgeschnittene Würste, an denen ihre Cocker-Spaniel-Hündin Rosie schnüffelt. Erst auf den zweiten Blick bemerkt die Hundebesitzerin, dass das Fleisch mit Reißzwecken gespickt ist und so zu einem lebensgefährlichen Köder für Tiere aller Art werden kann.