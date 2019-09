Festival Alte Musik in Dormagen : Humboldt-Kantate in der Christuskirche

Humboldt-Kantate in der Christuskirche

Festival Alte Musik in Dormagen

Dormagen Mit einer Humboldt-Kantate stand in der Christuskirche beim Festival Alte Musik ungewohnter weltlicher Chorgesang auf dem Programm, ergänzt durch Orgelmusik von J.S. Bach und Robert Schumann.

Treffsicher beim verpflichteten Ensemble Camerata Musica Limburg und der Organistin Beate Rux-Voss zeigte sich einmal wieder Hermann Max. Auch bei der Auswahl des Programms hatte der Dirigent die gewohnt glückliche Hand. Ihm zur Seite in der begleitenden Gesprächsrunde unter der Moderation von Bernd Heyder standen Tenor Andreas Frese und Germanist Karl-Heinz Göttert.

Mit „Begrüßung – Humboldt-Kantate“ machten 16 Sänger der Camerata per Frühwerk von Mendelssohn Bartholdy den Anfang. „Das ist Musik mit tiefen Klängen“, wie Hermann Max in seiner Einführung sagte, „als wolle der Komponist damit die in der Tiefe der Erde verwurzelte Natur beschreiben.“ Die sehr modern anmutende Erkenntnis des Naturforschers Alexander von Humboldt, nach der alles mit allem zusammenhängt, kommt im Gesang zum Ausdruck. Alles wird gesanglich zum Guten gelenkt.