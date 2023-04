Autor präsentiert neuen Roman in Dormagen Glänzende Thriller-Lesung in der Stadtbibliothek

Der freie Schriftsteller Horst Eckert aus Düsseldorf hat es einfach drauf. Davon künden nicht nur seine drei Bände mit den Hauptdarstellern Melia Adan und Vincent Veih, sondern auch zahlreiche bisher eingeheimste Preisverleihungen. Der ehemalige Fernsehjournalist wurde nach eigenem Bekunden irgendwann von Krimis in den Bann gezogen – und wollte selbst schreiben: schlüssiger, spannender, in besserem Deutsch. Selbstredend kündigt die Titelwahl für seinen jüngst erschienenen Band mit „Die Macht der Wölfe“ einen weiteren Treffer an. Sofort sind bei den zur Lesung in der Stadtbibliothek Dormagen erschienenen Krimifans die nötigen Assoziationen zur Stelle.