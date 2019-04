Einkaufen in Dormagen : Horremer Schützen ermöglichen verkaufsoffenen Sonntag

Die Horremer St. Hubertus-Schützenbruderschaft wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt und das will sie ganz groß feiern. „Anlass“ genug, um am gleichen Tag einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag initiieren zu können.

Natürlich hätten die Geschäftsleute im Gewerbepark Top West gern noch einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag, vielleicht sogar einen dritten oder vierten. Dafür müssen sie allerdings viel Kreativität beweisen und auch Geld in die Hand nehmen, um einen „anlassbezogenen“ Verkaufstag genehmigt zu bekommen. Jetzt bekommen sie unverhofft Unterstützung von außen: Die Horremer St. Hubertus-Schützenbruderschaft wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt und das will sie ganz groß feiern. Um die Verbundenheit mit dem benachbarten Gewerbepark zu unterstreichen, ist geplant, dort auch den Festumzug zu bestreiten. Grund bzw. „Anlass“ genug, um am gleichen Tag einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag initiieren zu können.

Brudermeister Manfred Klein war nicht zuletzt auch aus diesem Grund der Mitgliederversammlung der IG Top West, um dort auf Nachfrage Näheres erklären zu können. Die Schützen wollen im kommenden Jahr am ersten Juni-Wochenende groß feiern. Aufgrund des Jubiläums werden die 400 Mitglieder nicht unter sich sein, Klein geht davon aus, dass viele Schützen aus befreundeten Vereinen anreisen werden und am Jubiläumswochenende rund tausend Schützen durch Horrem und eben auch auf der anderen Seite der Provinzialstraße durch den Gewerbepark marschieren werden. „Top West gehört zu Horrem, ebenso wie wir als Bruderschaft“, so Klein. „Viele Mitglieder sind dort Kunden und wir möchten so unsere Verbundenheit zum Gewerbepark zeigen.“ Eine Idee, die bei Norbert Heinen, Vorsitzender der Interessengemeinschaft, gut ankommt. „Es ist natürlich sehr schön, dass uns auf diese Art und Weise ein weiterer verkaufsoffener Sonntag ermöglicht wird.“ Thomas Dümmer, Leiter des Hit-Marktes, will das Ganze dadurch unterstützen, dass an diesem Sonntag im Juni der obligatorische Trödelmarkt verschoben wird.