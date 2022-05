Tolle Stimmung in Horrem : Viele Ehrungen beim Schützenfest der St. Hubertus-Schützenbruderschaft

Gut gelaunt unterwegs: Brudermeister Manfred Klein. Foto: Olaf Moll

Dormagen Markus und Heike Wetzel nahmen zum Schützenfest-Beginn die Königsinsignien entgegen. Es standen aber auch viele Ehrungen an. Wer geehrt wurde.

Drei Jahre mussten sie ihre Uniformen in den Schränken hängen lassen und das für das Jahr 2020 geplante „100-Jährige“ verschieben. Jetzt konnten die Aktiven der St. Hubertus-Schützenbruderschaft die lange Durststrecke endlich beenden. Seit Freitag feiern die Horremer mit ihrem Königspaar Markus und Heike Wetzel endlich wieder Schützenfest. „Horrem erlebt ein harmonisches und unbeschwertes Schützenfest mit vielen fröhlichen Menschen“, sagte Bürgermeister und Schirmherr Erik Lierenfeld.

Nach dem Königs- und Oberstehrenabend vor einer Woche und einem zünftigen Vatertagsbiwak startete das Jubiläumsschützenfest im 102-jährigen Bestehen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft am Freitag mit einem Festzug der Kindergärten. Auf der „Domplatte“ reichten Bernhard und Anne Schmitt die Königsinsignien weiter an ihre Nachfolger Markus und Heike Wetzel. „Es war eine lange, aber auch sehr schöne Zeit. Schützenkönig in Horrem zu sein, ist ein Erlebnis“, resümierte Bernhard Schmitt.

Vom Kronprinzen zum Schützenkönig: Markus Wetzel freut sich mit seiner Königin Heike Wetzel; Applaus gibt es von den Vorgängern Bernhard und Anne Schmitt (r.). Foto: Olaf Moll

INfo Europa-Gedanke beim Schützenfest Appelle Der Europa-Gedanke spielte beim Horremer Schützenfest nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine eine zentrale Rolle. In Ansprachen riefen die Verantwortlichen zu Frieden und Freiheit auf. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal intonierten das Horremer Tambourcorps und die Feuerwehrkapelle die Europa-Hymne. Europakönig Leo Niessen musste wegen eines Krankenhaus-Aufenthalts kurzfristig absagen und richtete ein Grußwort an die Horremer.

Seinem Nachfolger stand die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es ist so schön, dass so viele Leute gekommen sind“, befand Markus Wetzel. Der Proklamation schlossen sich die Parade am Dorfanger, eine gut besuchte Party im Festzelt und das sehenswerte Höhenfeuerwerk an.

Im Rahmen des Festumzuges am Samstag gedachten die Traditionshüter mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Toten. Das örtliche Tambourcorps „Germania“ und der heimische Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr intonierten den Großen Zapfenstreich, ehe das von Oberst Jürgen Klein angeführte Regiment durch das Malerviertel zurück zu einem weiteren Tanzabend ins Festzelt zog. Früh raus mussten die Aktiven, die gestern Morgen die von Pfarrer Peter Stelten zelebrierte und von Präses Klaus Roginger begleitete Heilige Messe in der Pfarrkirche „Zur Heiligen Familie“ besuchten. Nach der anschließenden Frühparade standen verdiente und treue Schützen im Blickpunkt des Festkommers im Zelt.

Der größte Applaus galt dem ehemaligen Brudermeister Herbert Lüpschen, dem der scheidende Schützenchef Manfred Klein die Wappenplatte in Bronze für sein „Lebenswerk“ überreichte. Hohe Auszeichnung auch für Schriftführer Otto Müller: Ihm verlieh Bezirksbundesmeister Frank Janssen das St. Sebastianus-Ehrenkreuz. Das Silberne Verdienstkreuz ging an Klaus-Dieter Herrmann. Herbert Schmidtmeyer. Franz-Josef Rothhausen erhielt die Van-Galen-Plakette, wogegen Dieter Kutz mit dem Wappenteller geehrt wurde. Während der Messe war Ex-Präses Peter Stelten mit der Dr. Peter-Louis-Gedenkmedaille gedankt worden.

Die herausragenden Jubiläen begingen Josef Steiner (Mitglied seit 70 Jahren), Hans Lüpschen, Josef Odenthal, Karl-Heinz Aigner, Heinrich Fischenich, Wolfgang Simon (alle Mitglied seit 65 Jahren) sowie Hans Joachim Fischer, Josef Vaassen, Hans-Rolf Löffler, Hans Fischenich und Fritz Detmer (alle Mitglied seit 60 Jahren).