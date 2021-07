Täter auf der Flucht : Geldautomat in Dormagen-Horrem gesprengt

Geldautomat in Dormagen-Horrem gesprengt

In Dormagen-Horrem versuchten Unbekannte, durch die Sprengung eines Geldautomaten Beute zu machen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Dormagen In der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer VR-Bank gesprengt. Es gab mehrere Detonationen. Die Täter flüchteten Richtung Autobahn.

Mehrere Detonationen waren in der Nacht um 2.43 Uhr zu hören, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde der Geldautomat an einer VR-Bank in Dormagen-Horrem beschädigt.