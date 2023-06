Heimatfest in Dormagen Horrem feiert vier Tage Schützenfest

Die Schirmherrschaft hat Marc-Henrik Röhrkasten übernommen, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Initiative Dormagen. Er betont die Grundfesten der Bruderschaft: „Glaube, Heimatliebe und Kameradschaft haben sich die Mitglieder der Bruderschaft traditionell auf die Fahnen geschrieben. So ist jeder einzelne dazu aufgerufen, den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu pflegen, Toleranz und Hilfsbereitschaft zu zeigen.“ Der kommende Schützenkönig Kay Peters aus dem 9. Jägerzug „Edelweiß“ sagt zu seiner Motivation, in einer Zeit der Pandemie, Naturkatastrophen und Kriege Schützenkönig zu werden: „Für mich ist es gerade jetzt wichtig, in solch schwierigen Zeiten an einen friedlichen und harmonischen Zusammenhalt zu glauben und diesen zu fördern.“