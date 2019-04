Friedhof in Horrem : Diebe stehlen Skulpturen von Friedhofsgräbern

Und auch diese Schmuckfigur wird vermisst. Foto: Polizei

Horrem Mehrere Fälle von Diebstählen auf Gräbern beschäftigen die Kriminalpolizei in Dormagen. Im Zeitraum von Montag, 8. April, bis Montag, 15. April, entwendeten Unbekannte vorwiegend Bronze- und Messingskulpturen von fünf Gräbern auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße in Horrem.

Die entwendeten Gegenstände haben nach Angaben der Polizei zum Teil einen Wert in vierstelliger Euro-Höhe. Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Immer wieder kommt es zu Diebstählen von Statuen oder Skulpturen auf Friedhöfen. Der letzte bekannt gewordene größere Fall datiert aus dem Jahr 2016. Damals geschah die Tat auf dem Heidefriedhof in Zons, wo Unbekannte zwei Porzellan-Engel vom Grab entwendeten. Damals war es vor allem der ideelle Wert der Figuren, die für die Angehörigen eng mit der Verstorbenen verbunden waren. Die Friedhofsverwaltung der Stadt kenne die immer wiederkehrenden Fälle von Diebstählen, bei denen es die Täter meist auf den Wert des Metalls von Skulpturen abgesehen haben. Die Friedhöfe werden nachts zwar abgeschlossen, die Tore bilden aber keine besonderen Hindernisse.

(schum)