Bilder aus Dormagen Horrem – ein oftmals unterschätzter Stadtteil

Sabine Janning, Brudermeisterin St. Hubertus Schützenbruderschaft: „Mein Lieblingsort in Horrem ist die ‚Domplatte‘, also der Bürgerplatz, beziehungsweise das Areal vor der Kirche. Was ich so schön finde: hier stehen noch die alten Häuser.“ Und: Wenn man sich an der „Domplatte“ verabrede, wisse jeder sofort, was gemeint ist.