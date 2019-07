Kultur in Dormagen : Hohes Interesse an Zonser Kinonächten

Zons Der Kartenverkauf läuft. Die Premiere auf der Freilichtbühne hat es sogar auf Anhieb ins Programm des Rheinischen Kultursommers geschafft.

Achthundert Karten stehen an den vier Veranstaltungstagen der ersten „Zonser Filmnächte“ jeweils zur Verfügung. Wer sich für den Abschlussabend am Sonntag, 4. August, interessiert, wo die mitreißende Geschichte der legendären Rockband Queen in „Bohemian Rhapsody gezeigt wird, darf nicht mehr allzu lange mit dem Kauf eines Tickets warten. „Über die Hälfte der Karten sind weg“, sagt Verena Oefler und ist selbst völlig baff. Denn schon jetzt zeichnet sich ein Erfolg der Veranstaltungsreihe ab, die als Höhepunkt im Dormagener Kultur-Sommer gilt. An vier Abenden, von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 4. August, werden ab 21 Uhr populäre Filme gezeigt, eingebettet in ein gastronomisch-kulinarisches Rahmenprogramm.