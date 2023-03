Sportlicher Wettbewerb Stadt Dormagen steckt hohe Ziele für das Stadtradeln 2023

Dormagen · Auch in diesem Frühsommer wird in Dormagen (hoffentlich) wieder geradelt, was das Zeug hält, denn die Stadt Dormagen wird auch im Jahr 2023 wieder an der Aktion Stadtradeln teilnehmen.

15.03.2023, 04:55 Uhr

Peter Tümmers ist Fahrradbeauftragter der Stadt Dormagen. Foto: Stadt Dormagen

Nachdem der kreisweite Wettbewerb 2022 für alle beteiligten Kommunen und gerade für die Stadt Dormagen als Kreissieger ein voller Erfolg war, wird die Teilnahme 2023 wieder über den Rhein-Kreis-Neuss erfolgen. Statt findet die Aktion in diesem Jahr zwischen dem 26. Mai und dem 15. Juni. Im Rahmen des Wettbewerbs treten Teams aus Kommunalpolitik, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Dormagen holt den ersten Platz im Kreis Stadtradel-Wettbewerb Dormagen holt den ersten Platz im Kreis Ziel der Stadt ist es, kreisweit erneut den ersten Platz in der Kategorie „Meiste Kilometer je Einwohner“ zu belegen, teilt der Technische Beigeordnete Martins Brans mit. Dormagen konnte im vergangenen Jahr zum sechsten Mal in Folge mit 5,22 Kilometern pro Einwohner die meisten Kilometer im Rhein-Kreis Neuss sammeln. 1.670 Dormagener Radbegeisterte in 90 Teams schafften 336.490 Kilometer. Koordiniert wird das Stadtradeln 2023 vom städtischen Mobilitätsmanager Dennis Fels und dem Fahrradbeauftragten Peter Tümmers. Die Teilnahmegebühr beträgt ca. 700 Euro. In diesem Preis ist – wie bereits im letzten Jahr – auch die kreisweite Bewerbung und redaktionelle Begleitung der Aktion im Radio vor und während des Stadtradelns enthalten.

(kiba)