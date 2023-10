„Hochzeit auf den ersten Blick“ Dormagenerin wagt das Liebesexperiment im TV

Marina B. ist in einer großen Familie aufgewachsen und träumt davon, selbst eine Familie zu gründen. Vielleicht mit ihrem Traummann, der nicht nur sportlich, sondern auch gebildet, fürsorglich und humorvoll sein soll. Seit rund dreieinhalb Jahren ist die 28-Jährige Single. Jetzt hofft die Arzthelferin, die in einer Frauenarztpraxis in Köln arbeitet, bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ ihren Traumpartner zu finden. Denn dort wollen heiratswillige Singles die „Hochzeit auf den ersten Blick“ wagen und einem unbekannten Partner oder einer unbekannten Partnerin das Ja-Wort geben. Danach erst beginnt das Kennenlernen.