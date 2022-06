Kultur in Dormagen : Hochkaräter beim Festival für Kabarett und Comedy in Zons

ZONS Lisa Eckhart, Jürgen B. Hausmann und das Kom(m)ödchen-Ensemble bestreiten die erste Hälfte des Abendprogramms beim zweiten Kabarett- und Comedy-Festival auf der Freilichtbühne Zons. Los geht es nächste Woche.

(NGZ) „Die Vorteile des Lasters“ zeigt Lisa Eckhart am Mittwoch, 29. Juni, um 20 Uhr. Die Österreicherin öffnet ihr Nähkästchen. Wie aus der Büchse der Pandora strömen daraus alle Laster, aber auch ein Funken Hoffnung. „Es war nicht alles schlecht unter Gott. Gut war zum Beispiel, dass alles schlecht war“, findet die Kabarettistin. Alles, was man tat, war Sünde. Alle waren gute Christen und hatten einen Heidenspaß. Die Hölle zählte Leistungsgruppen und Ablässe galten als das perfekte Last-Minute Geschenk. Doch plötzlich hieß es: Gott ist tot. Das Testament wurde verlesen. Alle Menschen seien von der Ursünde enterbt. Fortan war kein Mensch mehr schlecht, jedes Laster nunmehr straffrei und die Hölle wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. So fand der Spaß ein jähes Ende.

Deutlich sanftere Töne schlägt Jürgen B. Hausmann am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr an. Für das „Sommer spezial“ des bei Aachen lebenden Künstlers kann das städtische Kulturbüro noch 25 letzte Karten anbieten.

Das Kom(m)ödchen-Ensemble nimmt das Publikum am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr mit auf eine Reise zu den Träumen, die eine Gesellschaft haben kann, und zu dem, was am Ende aus diesen Träumen wird. In dem neuen Programm „Bulli. Ein Sommermärchen“ verkörpern Maike Kühl, Martin Maier-Bode, Daniel Graf und Heiko Seidel vier schräge Jugendfreude, die nach vielen Jahren zusammenkommen, um abzugleichen, was aus ihren alten Idealen und Utopien geworden ist. Sie begeben sich im Bulli auf den Weg zurück zu der Stelle, wo alle im Leben irgendwie falsch abgebogen sind. Vielleicht kann man zusammen ja noch was ändern…